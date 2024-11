Trail Rolltop Backpack est un modèle de ville incontournable, idéal pour se déplacer à pied ou à vélo.



Trail Rolltop Bag se distingue par une ouverture pratique à rouler. Pour protéger vos affaires de la pluie, repliez l'ouverture à rouler de façon suffisamment serrée et fixez-la à l'aide des boutons-pression.



Ce design s'inscrit dans l'esprit sport-utilitaire de la famille Trail. Ce modèle est doté d'une poche intérieure matelassée et d'une poche frontale zippée pour un accès facile. Le design est complété par une sangle ventrale avec boucle pour sécuriser le contenu lors de vos déplacements.



Trail Rolltop Backpack est confectionné en tissu PU emblématique de Rains, offrant une résistance et une durabilité optimales pour un toucher ultra-doux.